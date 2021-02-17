شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 15 شخصاً وإصابة 30 آخرين في احتجاجات بإقليم كتالونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - أ ف ب

أوقفت الشرطة الإسبانية 15 شخصاً في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، فيما أصيب أكثر من 30 بجروح، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، خلال تظاهرات احتجاجية على توقيف مغني راب.

ونظمت هذه التظاهرات اعتراضاً على توقيف مغني الراب الكتالوني بابلو هاسل في اليوم نفسه، وإيداعه السجن إنفاذاً لحكم بحبسه تسعة أشهر بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي والشرطة.

وشهدت التظاهرات مواجهات بين الشرطة والمحتجين انتهت بتوقيف 15 منهم، على ما أوضح ناطق باسم الشرطة الكتالونية.

وأحرق متظاهرون في برشلونة صناديق القمامة وألقوا مقذوفات على الشرطة، وتكررت المشاهد عينها في مدينة «ليريدا»، مسقط رأس مغني الراب، ومكان توقيفه.

وفي مدينة «فيك» (70 كيلومتراً شمالي برشلونة)، هاجم متظاهرون مركزاً للشرطة، ما أدى إلى إصابة 11 من عناصرها، وفقاً لناطق باسمها.

وأشارت هيئة الطوارئ الصحية في المنطقة إلى أن 33 شخصاً تلقوا إسعافات طبية لحالات إصابات طفيفة، بينهم 19 شرطياً.

وأصبح هاسل بالنسبة للكثيرين رمزاً لحرية التعبير في إسبانيا بعد إدانته بسبب تغريدات شتم فيها الشرطة الإسبانية وانتقد فيها النظام الملكي.

وتحصن المغني يوم الاثنين في جامعة «ليريدا» في كتالونيا مع عشرات من أنصاره في محاولة لمنع توقيفه الذي يثير الجدل في إسبانيا، لكن الشرطة الإسبانية تدخلت صباح الثلاثاء واقتادته مباشرة إلى السجن.