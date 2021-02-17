شكرا لقرائتكم خبر عن «مجزرة» في تشاد خلال اشتباكات بين مزارعين ومربي ماشية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجامينا - أ ف ب

قتل 35 شخصاً في معارك خلال الأيام الماضية بين مربي ماشية ومزارعين في جنوب شرق تشاد، حيث كثيراً ما تقع مواجهات بين الطرفين، حسبما أعلن مسؤول الأربعاء.

وسقط القتلى في إقليم سلامات، حيث هوجم المزارعون عندما واجهوا حاجزاً «غير شرعي»، حسبما أعلن الأمين العام للإقليم مارا ماد في تصريح صحفي.

وأوضح المسؤول أن المزارعين اتهموا مربي ماشية محليين وهاجموهم الاثنين، مضيفاً أن «الاشتباكات بين المزارعين ومربي الماشية أوقعت 35 قتيلاً، بينهم جندي».