(توازن) يعرض رؤيته حول الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار الدفاعي

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) عن مشاركته في فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2021 المصاحب لمعرضي آيدكس ونافدكس الذي ستنطلق فعالياته بأبوظبي في 20 فبراير تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتتميز هذه الدورة بكونها أول دورة من دورات المؤتمر التي تعقد بعد دمج مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرض آيدكس ومؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست، الذي اضطلع مجلس التوازن الاقتصادي بتنظيمه، وذلك بهدف تشكيل مؤتمر عالمي شامل يسعى لدمج المجالات الاقتصادية المعرفية والدفاعية والأمنية مع الابتكار ويغطي كافة القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها في مجال الأمن والسلم العالمي.

ويشارك طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في أعمال الجلسة الثالثة التي ستتناول سبل تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية في ظل التغيرات المتسارعة وتنامي مرونة صناعة الدفاع.

وسيناقش الحوسني مع متحدثين آخرين إمكانيات البحث والتطوير في قطاع الدفاع ومجموعة التقنيات المستقبلية المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والتطبيقات المدنية التي يمكن لهذه الأبحاث أن تدعمها.

ومن المنتظر أن يستعرض الحوسني رؤية مجلس التوازن الاقتصادي حول الاستثمار في البحث والتطوير في الصناعة الدفاعية والابتكار الدفاعي، معرجاً على بعض التحديات الرئيسية لجهود البحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

من جهته قال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في «توازن» إن هذا المؤتمر يمثل ثمرة تعاون بناء بين مختلف الجهات والقطاعات لبناء قاعدة صناعية تكنولوجية قادرة على استيعاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة والبناء عليها وتطويرها، بما يخدم القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة، مؤكداً أن توازن تتطلع للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر الذي يستضيف نخبة من الخبراء والمفكرين والعسكريين المختصين في مجال تطوير الصناعات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بها.