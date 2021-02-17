شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي يدعو للاستفادة من التجربة الإماراتية في تمكين الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بما توليه القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالبرامج والخطط الاستراتيجية لتمكين الشباب الإماراتي وتأهيلهم كقادة للمستقبل.

ونوه خلال زيارة إلى مؤسسة وطني الإمارات، بالمبادرات والفعاليات التي تنفذها المؤسسة وتستهدف كافة فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار، لتأكيد الهوية الوطنية والعمل على إبراز القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات.

ونوّه بقوة ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون المثمر بين البرلمان العربي ودولة الإمارات، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار في شتى المجالات، مؤكداً حرص البرلمان على الاستفادة من التجربة الإماراتية في دعم وتمكين الشباب، وتأهيلهم لقيادة المستقبل المشرق بإذن الله.

وخلال اللقاء استمع رئيس البرلمان العربي إلى شرح من ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، حول رؤية وأهداف المؤسسة وأبرز ما حققته من نجاحات بارزة وبرامج نوعية يمكن تعميمها على المستوى العربي والعالمي كبرلمان الشباب ويوم العلم وغيرهما من المبادرات.

ورحب ضرار الفلاسي بالتعاون مع البرلمان العربي لتصميم وتنفيذ مبادرات عربية تساهم في دعم الشباب العربي ليكونوا سفراء وقادة نجاح وإبداع وتميز لبلدانهم، وتبادل الخبرات في دعم الشباب العربي وتعزيز هويته وانتمائه الأصيل.

حضر اللقاء محمد بن خليفة المهيري، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وخالد جاسم الحوسني، مدير إدارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الإمارات، وتميمة محمد النيسر، مدير إدارة الأنشطة الوطنية والمستشار حمد بن محمد عبدالرزاق، وأنور بن نغميش الدوسري.