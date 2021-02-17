شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 85,681 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 85,681 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 5,284,406 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 53.43 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

(وام)