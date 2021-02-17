ضبط موظفين في جماعة بورزازات استفادا من تلقيح كورونا دون أن تتوفر فيهما الشروط

جدة - عبدالحي حسين - تم ضبط موظفين في جماعة إمي نولاون في إقليم ورزازات، يوم أمس الثلاثاء، من عملية التلقيح ضد كوفيد- 19 في كز التلقيح، الكائن في الجماعة الترابية المذكورة.

وأوضح بلاغ لعمالة إقليم ورزازات، اليوم الأربعاء، أن الموظفين لا تتوفر فيهما الشروط الضرورية للاستفادة من اللقاح ضمن الفئات المستهدفة في المرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم، تبعا إلى ذلك، فتح تحقيق لكشف جميع ظروف، وملابسات استفادة الشخصين المشار إليهما من عملية التلقيح خارج الضوابط المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية في ضوء ذلك.