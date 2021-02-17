أمزازي يعلن عن برنامج توأمة بين مدارس المغرب وإسرائيل

جدة - عبدالحي حسين - خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي عن صمته، ليؤكد بنفسه إطلاق برامج لتبادل الطلاب و”توأمة مدارس ثانوية” بين إسرئيل والمغرب.

وأكد أمزازي، في تصريحات أدلى بها لإذاعة هيئة البث الإسرائيلية، ما سبق وسربته صحف عبرية الأسبوع الماضي، حول تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بينه وبين نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال أمزازي إنهما اتفقا على إطلاق عدد من البرامج المشتركة بين الدولتين في مجال التعليم، وفق المصدر ذاته.

وأوضح أمزازي للإذاعة الإسرائيلية، أنه طُرح على جدول الأعمال التوأمة بين مدرستين ثانويتين واحدة في إسرائيل والأخرى في المغرب، إضافة لتبادل الطلاب.

ويشمل برنامج آخر إنتاج طلاب في إسرائيل والمغرب لمقاطع فيديو حول تجربة التعليم في كل بلد.

ومن البرامج الأخرى التي طرحت خلال مكالمة وزيري التعليم الإسرائيلي والمغربي إجراء مسابقات تعليمية باللغتين العربية والعبرية في مدارس كلا البلدين.

كذلك، تقرر إقامة عروض فنية وموسيقية احتفالا بعيد “الميمونة” بمشاركة طلاب مغاربة وإسرائيليين. وعيد “الميمونة” احتفال تقليدي يحييه اليهود من أصول مغربية ويوافق هذا العام 4 و5 من أبريل المقبل.