اليمنية بلقيس فتحي: أنتظر تحسن الظروف لزيارة المغرب وتصوير كليب جديد

جدة - عبدالحي حسين - تستعد الفنانة اليمنية، بلقيس، لتكرار تجربة غناء اللون المغربي، منتظرة تحسن الظروف الوبائية، من أجل السفر إلى المغرب، وتصوير فيديو كليب جديد.

وأعلنت بلقيس، في حوارها مع موقع “عربي بوست”، أن ألبومها الأخير يتضمن أغنية مغربية، وهي ثاني تجربة لها مع مروان أصيل.

وأشارت بلقيس إلى أنها تنوي تصوير كليب أغنيتها المغربية بين المغرب، وفرنسا، تحت إشراف المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي.

وقالت بلقيس: “نرجو الله أن تتحسن الظروف حتى نتمكن من السفر إلى المغرب، حيث سيتم التصوير هناك، إلى جانب التصوير في فرنسا تحت إشراف المخرج المبدع عبدالرفيع العبديوي، هذا المبدع الذي أتفاءل به”.

وسبق أن أصدرت بلقيس أغنتين مغربييتين، هما “تعالى تشوف” أنجزتها على شكل فيديو كليب، أخرجه العبديوي، وبلغ عتبة 30 مليون مشاهدة على منصة” يوتوب”، فيما أعادت التجربة مع أغنية” الحياة حلوة” الصادرة قبل 6 أشهر.