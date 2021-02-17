الاتحاد المصري “يعقد” مهمة الوداد بعد اعتذاره عن استضافة مباراة كايزر شيفس

جدة - عبدالحي حسين - قدم الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذاره لكل من الاتحاد الافريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن عدم استضافة لقاء الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي لحساب مسابقة دوري أبطال افريقيا.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” أن اعتذار الاتحاد المصري جاء بسبب عدم ملائمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة.

وعقد قرار الاتحاد المصري مهمة الوداد والجامعة عقب تأجيل مباراة ممثلة كرة القدم الوطنية وكايزر شيفس لحساب منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 19 فبراير الجاري فوق أرضية ملعب السلام بالقاهرة.