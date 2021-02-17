وزارة الدفاع الروسية: اعتراض طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أعلنت روسيا أن اثنتين من مقاتلاتها من طراز "سو-27" اعترضتا، الأربعاء، مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية في منطقة حدودية فوق البحر الأسود.



وأكد وزارة الدفاع الروسية، أن الرادارات رصدت اليوم مجموعة من الأهداف الجوية فوق المياه الدولية في البحر الأسود كانت تقترب من حدود البلاد.

وأشار المركز إلى أن المقاتلتين الروسيتين التابعتين لقوات المنطقة الجنوبية العسكرية أقلعتا بهدف التعرف على هذه الأهداف ومنعها من اختراق حدود البلاد، حيث تبين أن هذه المجموعة تضم 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الفرنسي، وهي مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة وقود من طراز "بوينغ كيه سي-135".

وذكر البيان أن المقاتلتين الروسيتين واكبتا الطائرات الفرنسية خلال تحليقها فوق مياه البحر الأسود ثم عادتا إلى قاعدتهما بعد أن ابتعدت هذه الطائرات عن الحدود الروسية.