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وزير الخارجية الفرنسي يناقش الملف الإيراني مع نظرائه من ألمانيا وبريطانيا وأمريكا

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محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان، سيناقش التطورات المتعلقة بإيران في اجتماع غداً الخميس مع نظرائه من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

 

يأتي الاجتماع بعدما طلب الزعيم الإيراني علي خامنئي، من الولايات المتحدة "أفعالاً لا أقوالاً" إذا كانت ترغب في إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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