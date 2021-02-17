'هدنة عالمية'.. مشروع ​قرار في مجلس الأمن ضد كورونا

وحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي يترأس اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الأمن، في بيان صدر عن حكومة المملكة المتحدة، الأعضاء الـ15 في المجلس على توحيد صفوفهم ودعم إقرار هذا المشروع على وجه السرعة، مشددا على أن هذه المبادرة تتيح فرصة حقيقية لتوزيع اللقاحات على أشد المجتمعات ضعفا على مستوى العالم.وأشار راب إلى أن الهدنات الإقليمية ستحظى بأهمية قصوى للتمكين من تطعيم السكان المحليين من كورونا، ما يتيح الحد من تفشي الوباء على مستوى العالم أيضا، قائلا: "لدينا واجب أخلاقي للتصرف وضرورة استراتيجية للمضي قدما معا لدحر هذا الفيروس".

ولفت البيان إلى أن أكثر من 160 مليون شخص يواجهون خطر الإقصاء من حملات التطعيم ضد كورونا، بسبب عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة في مناطقهم، لاسيما في اليمن وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا.



وأكد راب أن بريطانيا تصر أيضا على ضرورة زيارة تمويل برنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعامل مع الجائحة ومنظمة الصحة العالمية ولتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع COVAX AMC.