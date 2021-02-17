انت الان تتابع خبر بالفيديو: إندلاع ثورة 17 فبراير... أبرز ما حدث في هذا اليوم والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة بغداد - ياسين صفوان - 1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة 1933 - صدور العدد الأول من مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية. 1959 - إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس 1972 - البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة.



1989 - قيام اتحاد المغرب العربي بين ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب. 1989 - قيام اتحاد المغرب العربي بين ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب. 2011 - إندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا ضد نظام معمر القذافي. 2016 - مقتل 28 شخصًا على الأقل وإصابة 61 آخرين في تفجير انتحاري في العاصمة التركية أنقرة.