انت الان تتابع خبر بالفيديو: إندلاع ثورة 17 فبراير... أبرز ما حدث في هذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة
1933 - صدور العدد الأول من مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية.
1959 - إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس
1972 - البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة.
1989 - قيام اتحاد المغرب العربي بين ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب.
2011 - إندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.
2016 - مقتل 28 شخصًا على الأقل وإصابة 61 آخرين في تفجير انتحاري في العاصمة التركية أنقرة.