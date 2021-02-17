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بالفيديو: إندلاع ثورة 17 فبراير... أبرز ما حدث في هذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة

1933 - صدور العدد الأول من مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية.

1959 - إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس

1972 - البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة.


1989 - قيام اتحاد المغرب العربي بين ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب.

2011 - إندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.

2016 - مقتل 28 شخصًا على الأقل وإصابة 61 آخرين في تفجير انتحاري في العاصمة التركية أنقرة.

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MO Nasa

MO Nasa

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