اعتقال ثلاثة متهمين 'بالدكة العشائرية' في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة متهمين بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين بما يعرف "بالدكة العشائرية".



وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز قسم شرطة حطين في محافظة ميسان وبمشاركة قوة من أفوج طوارئ ميسان، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية حدثت في قضاء العمارة منطقة حي الوحدة الإسلامية جنوب مدينة العمارة".

وتابع البيان، أنه "تم التوجه إلى محل الحادث وإلقاء القبض على مطلقي العيارات النارية والبالغ عددهم 3 متورطين في المشاجرة العشائرية، وضبط بحوزتهم أسلحة وأعتدة متنوعة"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل على خلفية المشاجرة وإطلاق النار".