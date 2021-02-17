تبادل أسرى منتظر بين إسرائيل وسوريا.. القصة كاملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه إسرائيل وسوريا إلى تبادل أسيرين سوريين بشابة إسرائيلية بعد وساطة روسية، وفق مصادر مختلفة.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء إن "مفاوضات إسرائيلية سورية غير مباشرة تجري حاليا بوساطة روسية لاعادة المواطنة الإسرائيلية".



وتابع "عبرت المواطنة الإسرائيلية الحدود إلى سوريا والمفاوضات جارية عبر وسطاء روس لإعادتها إلى إسرائيل".

وأضاف الموقع "سافر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، ومنسق الرهائن يارون بلوم إلى موسكو اليوم، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الروس بشأن هذه المواطنة".

ولم يكشف الموقع اسم المواطنة الإسرائيلية أو موعد وأسباب دخولها إلى الأراضي السورية.

وتقول تقارير صحفية إسرائيلية إن المفاوضات تدور حول تبادل المواطنة الإسرائيلية بمواطنين سوريين من سكان مرتفعات الجولان المحتلة يتواجدون في السجون الإسرائيلية.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا" اليوم الأربعاء أن دمشق تعمل على تحرير مواطنيها من المعتقلات الإسرائيلية"، موضحة أنه"يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

ووفق الوكالة السورية، فإن عملية تبادل تجري حالياً عبر وساطة روسية لاطلاق سراح السوريين نهال المقت وذياب قهموز من أبناء الجولان السوري المحتل، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وبالتحديد لمنطقة القنيطرة بطريق الخطأ وجرى اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت أمس، جلسة طارئة تم خلالها التباحث في قضية هذه المواطنة.