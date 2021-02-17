واشنطن ترسم "الخط الأحمر" لإيران: لن نسمح بسلاح نووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستسعى لعقد اتفاق نووي أفضل من السابق.

وأكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية خلال تصريحات صحفية، أن النظام الإيراني يفرض تهديدات أمنية جسيمة والولايات المتحدة تعزز شراكاتها في المنطقة لمواجهته.



وأوضحت جيرالدين جريفيث، أن جميع الخيارات ستكون مطروحة أمام إدارة بايدن في حال تخلت إيران بالكامل عن جميع التزاماتها الاتفاق النووي.

ومن المقرر عقد اجتماع أوروبي أمريكي، غدا الخميس، لمناقش التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.



ويأتي الاجتماع بعد تصريحات للمرشد الإيراني، علي خامنئي، طالب فيها الولايات المتحدة بـ"أفعال لا أقوال" إذا كانت ترغب في إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018.

وعلى صعيد متصل، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام سيزور طهران السبت المقبل سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ الوكالة لعملها هناك في ظل خطة إيران لتقليص التعاون الأسبوع المقبل.



وأضافت الوكالة في بيان، أن خطة إيران لوقف تطبيق إجراءات عدة منصوص عليها في اتفاقها النووي مع القوى الست اعتبارا من يوم 23 فبراير/شباط سيكون لها تأثير بالغ على أنشطة التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة في البلاد.



والشهر الماضي، أعلنت إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو ما يتخطى حدود الاتفاق الـ5%، في انتهاك واضح للاتفاق.



من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع مقابل إعادتهم لطاولة المفاوضات، وتابع قائلًا: "عليهم التوقف عن تخصيب اليورانيوم أولا".