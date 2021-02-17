الجامعة العربية تؤكد تأييدها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء تأييدها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ودعمها للجهود المبذولة كافة للوصول الى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وذكرت الجامعة العربية في بيان ان ذلك جاء في أثناء اتصالين هاتفيين اجراههما الامين العام للجامعة احمد ابوالغيط مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الوزراء الليبي للفترة الانتقالية عبد الحميد دبيبة.

وأعرب أبو الغيط في أثناء الاتصالين عن تطلعه إلى سرعة تنصيب المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة وتوليهما مهام عملهما وفق ما أفضى اليه ملتقى الحوار السياسي الليبي من نتائج.

وأكد التزام الجامعة الكامل بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يقومون به في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وصولا الى اجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري.

من جانبهما اعرب المسؤولان الليبيان عن تقديرهما للدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعما لليبيا.

وأكدا تطلعهما إلى العمل مع الجامعة لتعزيز علاقات التعاون في المرحلة المقبلة مساندة للسلطة التنفيذية الجديدة ولكل ما يدعم أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الوطنية ويصب في تحقيق أهداف الجامعة والعمل العربي المشترك.