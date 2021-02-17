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وزير الخارجية الفرنسي يناقش الملف الإيراني مع نظرائه من ألمانيا وبريطانيا وأمريكا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان، سيناقش التطورات المتعلقة بإيران في اجتماع غداً الخميس مع نظرائه من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

يأتي الاجتماع بعدما طلب الزعيم الإيراني علي خامنئي، من الولايات المتحدة "أفعالاً لا أقوالاً" إذا كانت ترغب في إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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