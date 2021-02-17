الرئيس الأمريكي يتوقع أن تعود بلاده إلى الحياة الطبيعية في عيد الميلاد المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن تعود بلاده إلى الحياة الطبيعية في عيد الميلاد المقبل، بعد أن تتلقى كما كافيا من اللقاحات لجميع مواطنيها في الصيف.



وقال بايدن في فعالية نظمتها شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء، في ميلووكي (ويسكونسن) "في عيد الميلاد المقبل أعتقد أننا سنكون في وضع مختلف تماما بمشيئة الرب عما نحن عليه اليوم".

وأضاف "بعد عام من الآن، أعتقد أنه سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين سيضطرون إلى التباعد الاجتماعي والذين سيتعين عليهم ارتداء الأقنعة، لكننا لا نعرف بالظبط، لذلك لا أريد أن أعد بشيء".

وأطلق الزعيم الأمريكي هذه التنبؤات بعد أن أعلن أن اللقاحات ستكون متاحة لجميع المقيمين في البلاد بحلول نهاية يوليو/تموز المقبل.

وتابع "بنهاية يوليو سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة تكفي لتطعيم كل الأمريكيين".

وشارك بايدن في فعالية (سي إن إن) لطي صفحة محاكمة عزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، التي سيطرت على النقاش العام الأسبوع الماضي، وكذلك التركيز على الموافقة على حزمة إنقاذ اقتصادية جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وخلال الفعالية، ركز بايدن على الوباء واستراتيجيته لمواجهته، وتطرق لقضايا مثل فتح المدارس، لكنه تحدث أيضا باختصار عن تهديد اليمين المتطرف وعدم المساواة العرقية.

كما تجنب الحديث عن ترامب، وأشار إليه بـ "الرجل السابق".

ومع ذلك، عندما سئل عما إذا كان قد تحدث في الأسابيع الأخيرة مع الرؤساء الأمريكيين السابقين، قال بايدن إن الجميع اتصلوا به "باستثناء واحد".