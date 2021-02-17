تعرف على طقس الامارات غدا الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً على بعض المناطق وغائما أحياناً على الجزر والبحر غرباً ليلاً، والرياح معتدلة السرعة تنشط غرباً خاصة على البحر ومثيرة للغبار أحياناً على المناطق المكشوفة.



الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط يضطرب أحياناً ليلاً

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:27 والمد الثاني عند 05:32

الجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:41

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند 14:25المد الثاني عند الساعة 01:13

الجزر الاول عند الساعة 08:00 والجزر الثاني عند الساعة 19:10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 18 65 10

دبــي 32 20 60 15

الشارقة 33 17 70 15

عجمان 32 20 75 20

أم القيوين 31 16 75 25

رأس الخيمة 31 18 70 25

الفجيرة 27 19 75 40

العين 33 19 45 10

ليوا 34 16 65 10

الرويس 33 18 70 15

السلع 34 19 75 20

دلما 26 19 75 30

طنب الكبرى 28 20 70 35

طنب الصغرى 28 20 70 35

أبو موسى 28 20 70 35