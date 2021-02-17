شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تسجل 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 565989 حالة، منها 25008 حالة نشطة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1484 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 528545 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 56 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12436 حالة وفاة.