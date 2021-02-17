شكرا لقرائتكم خبر عن توتر جديد بين واشنطن وبكين.. بايدن يهدد : الصين ستدفع الثمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وبكين، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بأنها ستدفع ثمنا جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقال خلال لقاء تلفزيوني على محطة «سي.إن.إن» مساء (الثلاثاء): «ستكون هناك تداعيات على الصين». وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستؤكد مجددا دورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنه سيعمل مع المجتمع الدولي لحمل الصين على حماية تلك الحقوق.

واعتبر أن الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى. ولفت إلى أنهم «طالما يمارسون نشاطا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك».

وتعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ لانتقادات عالمية لاحتجازه أقلية الويغور في معسكرات اعتقال إضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.