شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: "حزب الله " سيظل منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث اليوم (الأربعاء) أن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تغير موقفها وسياستها تجاه مليشيا «حزب الله» اللبنانية، مؤكدة أنه سيظل «منظمة إرهابية».

وقالت غريفيث في حديث تلفزيوني: «إن واشنطن تسعى للحد من التدخل الإيراني في المنطقة سواء في لبنان أو في اليمن»، مضيفة: «ما يهمنا في لبنان هو أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وقرار تشكيلها يعود إلى الشعب».

وأكدت غريفيث أن بلادها تتشارك مع فرنسا في هدف تقوية لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وفايروس كورونا، مبينة أنها تواصل التشاور مع حلفائها في أوروبا من أجل مساعدة لبنان.