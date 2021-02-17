بعد إعلان واشنطن رفعها من قائمة الإرهاب.. مليشيات الحوثي تستهدف الأراضي السعودية بطائرة مفخخة.. والتحالف العربي يتدخل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية والمدعومة من إيران تجاه الأراضي السعودية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قال المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وأوضح المالكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل "جرائم حرب".

وأكد المتحدث أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ووفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة كانت في طريقها لاستهداف مدينة خميس مشيط السعودية.

ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الولايات المتحدة رفع إسم جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن من قائمة الإرهاب.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة رفعت جماعة الحوثي في اليمن من قائمة الإرهاب بصورة رسمية، اعتباراً من يوم 16 فبراير.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، قد دعا ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إلى وقف هجماتها على السعودية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.