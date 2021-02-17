شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ باللائحة الجديدة بعد إقرارها نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائياً، وتم رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، اختصاصات مجلس الشيوخ تفصيلاً، فى ضوء المواد الدستورية المقررة بالتعديلات التى أجريت 2019، وأعادت الغرفة الثانية للحياة النيابية من جديد.

وجاءت المادة (3) وفقا لما استقر إليه مجلس النواب باختصاص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتى:

-توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.