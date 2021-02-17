شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مكتب سياسى وخدمى للمواطنين للنائب أحمد صبور بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء الإنجازات العظيمة التى حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه بالمواطن المصرى فى كافة أنحاء وطننا العظيم، افتتح اليوم النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، و امين عام أمانة القاهرة الجديدة بحزب مستقبل وطن، والمكتب السياسي ، مقر خدمة المواطنين بالتجمع الثالث والقطامية، وذلك لتقديم العديد من الخدمات الممكنة للمواطن.





مكتب النائب أحمد صبور بالقاهرة الجديدة

وأكد النائب أحمد صبور خلال كلمته بالافتتاح إنه يسعى من خلال المكتب السياسى والخدمى الذى يفتتحه اليوم، إلى المساهمة فى خدمة المواطن وذلك عن طريق توفير كافة الخدمات.

وأوضح صبور ان المكتب السياسى سيعمل على محورين رئيسيين، المحور الأول والرئيسى هو العمل على دعم وتطوير الشباب من خلال توفير فرص عمل ودورات تدريبية لرفع مستواهم لما يحتاجه سوق العمل، بالإضافة إلى دمج الشباب فى الحياة السياسية والإدارية وتمكينهم من المناصب القيادية فى الدولة.

اما المحور الثانى فأكد النائب أحمد صبور على انه سيعمل على التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية والخاصة، لتذليل أى من العقبات التى تواجه المواطن، والسعى فى الوصول إلى الخدمة الأمثل للمواطن المصرى.

أحمد صبور

واشار إلى انه قرر إنشاء المكتب السياسى والخدمى لإنه يسعى لتقديم الصورة الأمثل من خلال عمله داخل مجلس الشيوخ، وعمله بالشارع السياسى ودعم المواطنين عن طريق العديد من الخدمات، ودعم الدولة وقرراتها فى النهوض بالعمل العام والسياسى.

كما اشار النائب احمد صبور إلى أنه جارى العمل على أفتتاح مقر سياسى وخدمى لكل قسم بالقاهرة الجديدة، وذلك لسهولة التواصل مع المواطنين داخل الدائرة، للنجاح فى تقديم الخدمات بشكل أفضل.

النائب أحمد صبور بالقاهرة الجديدة

وأضاف النائب احمد صبور انه قام بزيارة كافة الإدارات الحكومية داخل القاهرة الجديدة (التعليمية - الطبية - مستشفى القاهرة الجديدة - المراكز الطبية - جهاز مدينة القاهرة الجديدة - التضامن الاجتماعي) وغيرها من الإدارات للتنسيق مع تلك المؤسسات والأجهزة الإدارية لخدمة المواطن.

وشكر النائب احمد صبور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة على بذلهم لكافة الجهود الجبارة والعمل ليل نهار للنهوض بمصرنا الغالية.. متمنيا من الله عز وجل أن تنجح كل مساعى الدولة فى الانطلاق نحو الإمام.

وجرى الاحتفال فى أجواء تملؤها الفرحة والسعادة من قبل المواطنين، فى ظل التنظيم والحفاظ على الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى، لمواجهة فايروس كورونا، حيث حضر الاحتفال كل من النائب محمد الحناوى عضو مجلس النواب، و د. فاطمة عبد الرحمن مدير الإدارة الطبية، ود. محمد بحيرى مدير الإدارة التعليمية، و أ/ عبير ثابت مدير إدارة التضامن الإجتماعى، د. محمد ماجد مدير مستشفى القاهرة الجديدة، ود. عبد الخالق نعناع رئيس مجلس إدارة مركز شباب القطامية، د. صفاء الغندور مدير مركز طبى القطامية، ود. نبيل عبد المنعم رئيس مجلس إدارة جمعية مدينتى، ود. رضا عبد الحميد رئيس مجلس أمناء التعليم، والسادسة أمناء حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، والسادة أعضاء المكتب السياسى للنائب احمد صبور.