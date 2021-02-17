شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تدعم مشروع قانون بالبرلمان لضم شهدائها لصندوق العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، دعمها لمشروع القانون المقدم من الدكتورفريدى البياضى عضو مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والامنية وأسرهم ، وذلك لضم شهداء الفريق الطبى للمخاطبين بهذا القانون.

وثمنت نقابة الأطباء، فى بيان، تلك الخطوة، وطالبت جميع نواب الشعب بالبرلمان من كافة الأحزاب والمستقلين بدعم هذا المشروع وسرعة إقراره، تقديرا لتضحيات هؤلاء الشهداء بأرواحهم ورعايةً لأسرهم وذويهم .

وأشارت النقابة إلى أنه كان قد تقدم أمس النائب الدكتورفريدى البياضى عضو مجلس النواب بمشروع قانون لمساواة ضحايا ومصابي الفرق الطبية بضحايا ومصابي الجيش والشرطة، موضحه أنه جاء به: أن جائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م، بشأن: بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم .