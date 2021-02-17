أسعار الدولار مقابل الجنيه تصعد ببعض البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، فيما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 4 قروش في بنك العربي الأفريقي إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.