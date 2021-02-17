بنك الكويت الوطني مصر يرفع رأسماله 3.5 مليار جنيه ليتوافق مع القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال بنك الكويت الوطني مصر إن مجلس إدارته قرر في اجتماع أمس الثلاثاء زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3.5 مليار جنيه.

وأضاف اليوم أن هذه زيادة جاءت تمويلًا من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2020، وبعد موافقة البنك المركزي المصري.

وبحسب البنك فإن مجلس إدارته قرر رفع رأسماله المصرح به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه لاستيعاب الزيادة المزمعة والمستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع وذلك رهنا استيفاءً موافقة البنك المركزي المصري.

ويأتي قرر زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني توافقا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه الرئيس في سبتمبر الماضي، والذي يلزم البنوك برفع الحد الأدنى لرأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه مع إعطائهم فترة سماح 3 سنوات من صدور القانون لتوفيق أوضاعهم.

ويأصبح بنك الكويت الوطني مصر، أول بنك خليجي يعمل في مصر يتوافق سريعا مع رفع الحد الأدنى لرأسماله وفقا لقانون البنوك الجديد.

وأعلن بنك الكويت الوطني مصر نتائج أعماله المنتهية في ديسمبر 2020، والتي تراجع صافي أرباحه علي مدار العام المالي الماضي بمعدل 33% مقارنة من نفس الفترة من العام السابق.

وقال البنك إن صافي أرباحة تراجعت إلي 1.444 مليار جنيه في نهاية العام المالي ديسمبر الماضي 2020 مقارنة 2.169 مليار جنيه في العام المالي ديسمبر 2019 بانخفاض بقيمة 725 مليون جنيه.

وبرر البنك هبوط صافي ربحيته بنهاية العام المالي الماضي بسبب انخفاض صافي إيرادات البنك بمعدل 13% ليتراجع 3.263 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 من 3.768 مليار جنيه في 2019 بانخفاض بقيمة 505 ملايين جنيه.

كما تراجع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بمعدل 12% لتسجل 3.151 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة 3.598 مليار جنيه في ديسمبر 2019 بانخفاض بقيمة 447 مليون جنيه بحسب البنك.

وأشار البنك إلى أن إجمالي حجم الميزانية تراجعت بنسبة 3% لتسجل 62.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة 64.3 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق بتراجع 2.131 مليار جنيه.

وانخفضت إجمالي ودائع البنك بمعدل 4% لتسجل 49.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة 51.573 مليار جنيه بتراجع بقيمة 1.857 مليار جنيه، بحسب البنك.

وارتفع صافي القروض والسلفيات بمعدل نمو 9% لتسجل 34.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة 31.551 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019 بزيادة 2.966 مليار جنيه.