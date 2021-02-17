بالصور- "المُشردون في البرد".. أين المفر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

تصوير-نادر نبيل

في مصر حين يأتي الشتاء، تفرح بعض القلوب من قدوم الموسم، وقلوب أخرى تحزن وتعاني في صمت، فليس لها ملجأ سوى الله ورصيف الشارع، وربما بطانية من طبقة رقيقة لا تُغني من البرد.

تزيد المُعاناة خلال الأيام التي ينقلب فيها الجو، حيث تتعرض مصر لطقس بارد مصحوب بالرياح والأتربة، وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 17 درجة مئوية.

ويستمر الطقس السيء حتى غد، الخميس، فيما يظلّ حال المُشرّدين كما هو، لا مأوى لهم من البرد، ولا توجد إحصائية رسمية بأعدادهم في مصر، غير أن وزارة التضامن الاجتماعي تلتفت إليهم عبر برنامج كبار وأطفال بلا مأوى، الذي يتكون من عدة فرق تعمل في 13 محافظة، وهي المحافظات الأكثر كثافة للأطفال طبقًا لمسح تم تنفيذه عام 2014.

ويقول، حازم الملاح، المسئول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى، أن الفرق تعمل بشكل يومي، ولا توجد إجازات خلال فترة الطقس السيء المستمرة، وتقوم الوحدات بتقسيم كل محافظة إلى مناطق تعمل في شوارعها الرئيسية، حيث تُوزّع البطاطين والكمامات على المُشردين.

ويعمل البرنامج عن طريق التواجد في الشارع، والبلاغات المُقدمة من وسائل التواصل الاجتماعي، ويُحذر الملاح المواطنين من أن هناك بعض الحالات التي تستغل الظاهرة، وهم بالأساس مُتسولون، وإذا ساعدوهم فعليهم إعطائهم طعام وشراب بدلًا من النقود "لأن فيه متسولين بيستغلوا الناس، وبيغيروا ملابسهم وأماكنهم فالناس تفتكر إنهم مشردين".

وفي حالة الإبلاغ عن الحالات بلا مأوى يُمكن الاتصال عن طريق الخط الساخن للوزارة وهو 16439، أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.