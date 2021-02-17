اعتماد لقاح كورونا الجديد يهبط عالميا بأسعار الذهب.. فهل يستمر التراجع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى أقل من 1800 دولار للأوقية، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن إقرارها لقاحا جديدا لعلاج فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن اعتماد لقاح "أسترازينيكا أكسفورد" لعلاج فيروس كورونا.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا بنحو 4.4 دولار، وبنسبة بلغت 0.25%، لتسجل سعر الأوقية 1970.05 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء.

وقال أيمن أبو هند، خبير الاستثمار، المؤسس ومدير الاستثمار بشركة "أدفايزبول هولدينج"، لمصراوي، إن ظهور اللقاحات الجديدة يؤدى إلى حدوث انخفاضات في أسعار الذهب بالبورصات العالمية، واتجاه المستثمرين لتغيير المسار والاستثمار في مجالات أخرى.

وأضاف أبو هند، أنه حدث بالفعل وغير المستثمرين وجهتهم إلى مجالات أخرى مثل أسهم البورصة وأذون الخزانة والسندات السيادية، وذلك مع إعلان منظمة الصحة العالمية لأول لقاحات علاج كورونا منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن هذا جعل مستوى الذهب البورصة يهبط إلى 1800 دولار بعد صعوده فوق مستوى 1900 في ذروة كورونا.

وذكر أبو هند أن ظهور لقاحات لعلاج فيرس كورونا وتراجع أسعاره تجعل الذهب يفقد ميزته كملاذ آمن، ويبدأ المستثمر الاتجاه إلى بيع ما لديه من ذهب والاستثمار في أشياء أخرى مثل العملات الرقمية.

وقال خبير الاستثمار إن هناك احتمالين لمستويات الذهب خلال الفترة المقبلة، الاحتمال الأول هو عند إحداث اللقاحات التي يتم الإعلان عنها نتيجة ويبدأ الفيروس في الانحصار، أن تهبط أسعار الذهب إلى بين 1400 و1500 دولار للأوقية مرة أخرى وهو مستوى ما قبل كورونا.

والاحتمال الآخر هو بقاء مستويات الذهب متأرجحة بين 1750 دولارًا و1800 دولار للأوقية، وهذا في حالة استمرار أزمة كورونا الأشهر المقبلة.