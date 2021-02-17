رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يحدّد 3 مهامّ رئيسيّة أمام السلطة التنفيذيّة الجديدة

اسماعيل عبد الحي - وضع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي 3 أهداف أمام السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة التي تم إنتخاب أقطابها مؤخرا في جنيف.

ولفت المنفي في تصريح عقب وصوله إلى العاصمة طرابلس، إلى أن "العمل جماعي ليس حكرا على الرئاسة أو الحكومة".

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي "الجميع إلى التكاتف من أجل الوصول إلى الدولة المرجوة ونعيد الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار من ينوب عنه في حكومه وبرلمانه القادم".

وأشار المنفي إلى أن أهم الأهداف المتوخاة تتمثل في "توحيد المؤسسة العسكرية"، مضيفا قوله بهذا الشأن "سوف ندعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ليقوم المهنيون والمتخصصون بتأسيس المؤسسة العسكرية خلال الفترة القادمة، وهي التي تشرف على تأمين البلاد. وهذا جزء لا يتجزأ للوصول إلى المرحلة النهائية".

وعن المهمة الثانية، قال إنها تدور حول "رفع المعاناة عن المواطن بتوحيد المؤسسات التنفيذية، وهذه مهمة الحكومة"، لافتا إلى أن "هناك بعض المؤسسات الرقابية والسيادية، وهذه مهمة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وهذا المسار ترعاه الأمم المتحدة".

وحدد المنفي المهمة الثالثة للسلطة التنفيذية الجديدة في المصالحة، مشيرا إلى أن "الأرضية التي سوف نقف عليها لكي نصل إلى الدولة المدنية المرجوة بالإنتخابات نهاية هذا العام، بتاريخ 24 ديسمبر".

المصدر: بوابة الوسط