جامعة الدول العربيّة تُعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الأوضاع بين السودان وأثيوبيا وتدعو للحوار

اسماعيل عبد الحي - أعربت جامعة الدول العربية عن "قلقها البالغ" إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وأثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع إشتباكات عسكرية بين الدولتين.

وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة في جامعة الدول العربية، بأن الجامعة شددت على "إلتزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء".

كما أكدت الجامعة "وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه، وبسط سلطته وإدارته عليها"، وفقا لهذا المصدر.

وفي إطار معالجة هذه الأزمة، توجه المصدر المسؤول بالدعوة إلى "الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة"، وذلك "تأسيسا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية، وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه، ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين".

المصدر: "RT"