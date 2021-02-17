السيسي: حريصون على التنسيق مع باكستان بشأن مكافحة الإرهاب والمتطرف

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على تعزيز التنسيق والتشاور مع باكستان إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

ووفق المتحدث، أكد السيسي أن مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كأحد أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات

وأشار المتحدث إلى أن وزير خارجية باكستان نقل إلى السيسي رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوته إلى زيارة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

وطبقاً للمتحدث، فإن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تكثيف الجهود لتصويب الخطاب الديني ونشر صحيح الدين الإسلامي.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري وجودة إرادة سياسية مشتركة بين القاهرة وإسلام آباد لاستئناف وتيرة العلاقات بين مصر وباكستان في كافة المجالات.

وأشار شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني بقصر التحرير في القاهرة، إلى وجود مواقف داعمة من إسلام آباد للشعوب العربية، مؤكداً أن جولة المشاورات حول كيفية تكثيف المشاورات وعقد اللجنة المشتركة، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الباكستاني أن العلاقات السياسية المشتركة بين مصر وباكستان ممتازة للغاية، متقدماً بالشكر إلى مصر لموقفها في دعم إسلام آباد للحصول على مقعد في مجلس الأمن.

وأكد الوزير الباكستاني وجود خريطة طريق لتعزيز التعاون مع مصر وتكثيف عقد الاجتماعات لعقد اللجنة المشتركة، مشيراً لرغبة بلادهم في تعزيز مذكرات التفاهم بين مصر وباكستان.

وكان وزير الخارجية الباكستاني بدأ، أمس الثلاثاء، زيارة إلى مصر تستغرق يومين.



