أكثر من مليونين و419 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا بوفاة 2.419.730 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الأربعاء.

وتأكدت إصابة أكثر من 109.464.770 شخصاً بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 67.145.900 شخص.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

وسجلت الثلاثاء 10.983 وفاة إضافية و369.780 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1400 وفاة والمكسيك (1329) والبرازيل (1167).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 488.081 وفاة من أصل 27.756.627 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي سجلت 240.940 وفاة و9.921.981 إصابة والمكسيك مع 175.986 وفاة (2.004.575 إصابة) والهند مع 155.913 وفاة (10.937.320 إصابة) والمملكة المتحدة مع 118.195 وفاة (4.058.468 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 188 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (181) والمملكة المتحدة (174) والجمهورية التشيكية (174) وإيطاليا (156).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11.00 ت غ الأربعاء، 813.293 وفاة (35.853.238 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 645.812 وفاة (20.308.244 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 509.440 وفاة (28.586.134 إصابة).

وسجلت في آسيا 249.467 وفاة (15.756.115 إصابة) والشرق الأوسط 101.356 وفاة (5.155.751 إصابة) وأفريقيا 99415 وفاة (3.773.369 إصابة) وأوقيانيا 947 وفاة (31925 إصابات).



