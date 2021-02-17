«التحالف» يعترض ويدمر طائرة «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

ابوظبي - سيف اليزيد -



صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» أوضح العميد المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.