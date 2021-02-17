بعد «مسبار الأمل» و«تيانوين1».. العالم يترقب وصول «مارس 2020» إلى المريخ

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يترقب العالم غداً اكتمال عقد رحلات استكشاف كوكب المريخ المجدولة في شهر فبراير الجاري وذلك مع حلول الموعد المقرر لوصول مركبة «مارس 2020» التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى مدار الكوكب الأحمر.

وكانت الإمارات أول الواصلين إلى كوكب المريخ في عام 2021 وذلك بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر، متوجةً بذلك الخمسين عاماً الأولى منذ تأسيسها عام 1971 بحدث تاريخي وعلمي غير مسبوق على مستوى المهمات المريخية السابقة، حيث تستهدف المهمة الاستكشافية الإماراتية تقديم بينات علمية لم يتوصل إليها الإنسان من قبل عن الكوكب الأحمر.

وأعلنت الإمارات عن استقبال أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل التقطت من على ارتفاع 25000 كيلو متر من سطح الكوكب باستخدام كاميرا رقمية متطورة هي أحد الأجهزة العلمية الثلاثة المبتكرة التي يحملها المسبار لدراسة مناخ الكوكب الأحم.

وتظهر في الصورة قمة جبل «أوليمبوس» والتي تعد أعلى قمة في المجموعة الشمسية، كما تظهر في الصورة البراكين الثلاثة وهي: قمة اسكريوس وقمة بافونيس وقمة أرسيا - إضافة إلى الغيوم الثلجية والتي سيعمل مسبار الأمل على دراستها من خلال أجهزته العلمية.

وحظي نجاح مسبار الأمل بتغطية إعلامية غير مسبوقة في كبرى وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية التقليدية والرقمية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية، حيث بلغ عدد المواد الإعلامية التي احتفت بالإنجاز لغاية يوم السبت الماضي إلى ما يزيد على 12 ألف مادة، استحوذ الإعلام الإقليمي والعالمي فيها على نصيب الأسد بنسبة 75% من إجمالي التغطيات.

وتعد المركبة الفضائية الصينية «تيانوين 1» ثاني المهام التي نجحت في بلوغ كوكب المريخ خلال الشهر الجاري، حيث أعلنت الصين الأربعاء الماضي أنها نجحت في المركبة في المدار حول المريخ، فيما تطمح إلى إنزال روبوت صغير على سطح الكوكب الأحمر.

وتهدف المهمة الصينية إلى الدوران حول الكوكب الأحمر في مدار قطبي لرسم خريطة مورفولوجيا وجيولوجيا المريخ وقياس خصائص التربة وتوزيع الجليد المائي، كما ستجمع بيانات عن الأيونوسفير والمجالات الكهرومغناطيسية والجاذبية حول الكوكب.

ويترقب العالم خلال الـ 24 ساعة القادمة وصول المركبة الفضائية «مارس 2020» التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى مدار كوكب المريخ، وهي الوحيدة من بين المهمات الثلاث التي ستهبط على سطح «الكوكب الأحمر».

ووفقاً لموقع «علوم سي نت» CNET SCIENCE، فإنه «رغم أن ناسا حصلت على سجل حافل من الهبوط على الكوكب الأحمر في العقود القليلة الماضية، فلا توجد ضمانات للنجاح لأن المريخ صعب.

وتتوقع «ناسا» الحصول على أفضل لقطات للهبوط على الإطلاق، مع مجموعة من الكاميرات وميكروفون جاهز لالتقاط الدخول والنزول والهبوط.

وتعتبر مهمة المركبة «مارس 2020» والتي تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار، المحطة الأولى في جهد أميركي-أوروبي لجلب عينات من المريخ إلى الأرض في العقد المقبل، للتأكد مما إذا كانت الحياة قد ازدهرت على كوكب المريخ المائي الرطب قبل 3 مليارات إلى 4 مليارات سنة.



