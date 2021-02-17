«بيونتيك» و«فايزر» يوقعان اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لتوريد 300 مليون جرعة من لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد -

وقعت شركتا «بيونتيك» الألمانية و«فايزر» الأميركية اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي على توريد إضافي للقاحهما المضاد لكورونا لما يصل إلى 300 مليون جرعة.

وأعلنت الشركتان اليوم الأربعاء إتمام الصفقة، بعدما أفصح عنها الاتحاد في يناير الماضي.

ووفقاً للاتفاق، من المنتظر توريد 200 مليون جرعة أخرى من اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، منها 75 مليون في الربع الثاني. وهناك أيضا خيار لـ 100 مليون جرعة إضافية. ويأتي التوريد الإضافي مكملاً للعقد المبرم العام الماضي، والذي نص على تسليم 300 مليون جرعة، ليبلغ إجمالي الجرعات المتفق عليها حتى الآن 600 مليون جرعة.