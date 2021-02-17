فرنسا تسجل 19590 إصابة جديدة بكورونا و352 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت السلطات الصحية في فرنسا 352 حالة وفاة و19590 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك انخفاضاً طفيفاً في عدد الوفيات لأول منذ بداية شهر يناير الماضي.

وقالت إدارة الصحة في فرنسا، إنه يوجد حالياً 3338 مريضاً يتلقون العلاج في العناية المركزة، مؤكدة أن الوباء لا يزال ينتشر على مستويات عالية في عموم البلاد.

وتفرض السلطات الفرنسية حظرا للتجوال مساء كل يوم يبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، مع تواصل إغلاق المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية غير الغذائية.