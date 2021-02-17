شابين مقابل فتاة.. البدء بعملية تبادل أسرى بين الجانبين السوري والإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 4:07 مساءً

أعلن اليوم الأربعاء عن البدء بعملية تبادل للأسرى بين نظام الأسد وإسرائيل، تم بموجبها إطلاق سراح سوريَين مقابل فتاة إسرائيلية.

ذكرت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية (سانا) أن عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل وسوريا ستتم بوساطة روسية قريبا.

وأضافت الوكالة أنه سيتم “تحرير مواطنين سوريين” اثنين مقابل شابة إسرائيلية دخلت الأراضي السورية بطريق الخطأ.

وفي التفاصيل ذكرت الوكالة أنه “يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري” من السجون الإسرائيلية، عبر وساطة روسية، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وتحديدا إلى القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها.

في المقابل، أشار مراسل الحرة في إسرائيل إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات توجه برفقة المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين يرون بلوم إلى موسكو صباح اليوم للقاء مسؤولين في الكرملين من أجل بحث صفقة إعادة مواطنة اسرائيلية دخلت عن طريق الخطا الى سوريا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت صباح اليوم عن “دعوة عاجلة وجهت أمس الثلاثاء لمجلس الوزراء الإسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررا، يتعلق بقضية إنسانية سرية مرتبطة بسوريا، وساعدت روسيا في تنسيقها”.

وأشارت إلى أن “الرقابة العسكرية منعت نشر تفاصيل الاجتماع الذي استمر لأقل من ساعة”.

وأوضحت أن “الوزراء أبلغوا بالاجتماع الذي يتعلق بمسألة أمنية حساسة، قبل أقل من ساعة من بدايته، ووقعوا على عدم إفشاء تفاصيله”.

يذكر أن روسيا سبق أن توسطت بين إسرائيل ودمشق اللتين لا تربطهما علاقات رسمية.

وفي عام 2019، سهلت موسكو إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زاكاري باومل الذي كان مفقودا منذ عام 1982 في عملية ضد الجيش السوري في سهل البقاع اللبناني.

وانتشلت القوات الروسية جثة باومل وسلمتها لإسرائيل التي أطلقت، في المقابل، سراح أربعة سجناء مرتبطين بسوريا، فيما أكد المسؤولون الإسرائيليون أن ذلك لم يكن جزءا من اتفاق بل “بادرة حسن نية”.