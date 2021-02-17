اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بدأت اليابان اليوم الأربعاء حملة التطعيم الوطنية ضد “كوفيد-19” عقب تسلمها دفعة من لقاحات شركة فايزر الأميركية.

وتشمل المرحلة الأولى من الحملة إعطاء اللقاح لـ40 ألفا من طواقم الأطباء والتمريض العاملين على الخطوط الأمامية في مواجهة الجائحة.

وقالت وزارة الصحة إنها ستبدأ في أبريل/نيسان المقبل تطعيم من تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ويبلغ عددهم حوالي 36 مليون شخص في اليابان، أما بقية المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح فعليهم الانتظار حتى يونيو/حزيران المقبل.

وذكر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، إن توزيع اللقاح سيكون حاسما لاستضافة دورة أولمبية ناجحة والتي من المقرر أن تبدأ أواخر يوليو بعد أن تأجلت عن موعدها الأصلي العام الماضي.

وتهدف الحكومة إلى توفير لقاحات تكفي لجميع السكان البالغ عددهم 126 مليونا بحلول منتصف عام 2021. وقال رئيس برنامج التطعيم تارو كونو يوم الثلاثاء إن التطبيق الكامل قد يستغرق عاما.

وسجلت اليابان حتى الآن حوالي 415 ألف حالة إصالة بكورونا من بينها 7013 وفاة.

وعالميا، ستكون مسألة اللقاحات على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي اليوم، فقد أعلنت المكسيك أنها ستطرح مسألة اللامساواة في اللقاحات بين دول أميركا اللاتينية والدول المنتجة لها على غرار الولايات المتحدة. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن التوزيع “ليس عادلا”.

من جهتها، ستدعو بريطانيا إلى ممارسة ضغط من أجل إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في مناطق النزاعات من أجل التمكن من تطعيم السكان.