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فلسطين.. 8 وفيات و1432 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1432 إصابة جديدة بفيروس وثماني وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقالت الوزيرة في بيان صحافي، إن قطاع غزة سجل 153 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 193376 تعافى منهم 179194 وتوفي 2147.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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