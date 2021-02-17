روحاني: الاتفاق النووي غير قابل للتغيير ... ونريد مواصلة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن بلاده تريد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف :"إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وسنواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الإطار".

وكانت إيران أبلغت الوكالة أمس بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.

وجدد روحاني اليوم في الوقت نفسه التأكيد على أن "الاتفاق النووي غير قابل للتغيير".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول :"على العالم كله أن يعرف أننا لن نغير في هذا الاتفاق".

ولفت إلى أن بلاده لن تقبل بأن تعديل على الاتفاق بعدما صمدت أمام كل الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقال روحاني للقوى الغربية :"إما أن تقبلوا أو لا تقبلوا بالاتفاق على شكله الحالي".

وكانت إدارة ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

وكان بايدن أقر مؤخرا بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات أولا عن إيران لتشجيع طهران على العودة للاتفاق.

وفي مقابلة تليفزيونية، اكتفى بايدن بكلمة "لا" للرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن سترفع العقوبات أولا. وأومأ برأسه عندما سئل عما إذا كان يتعين على الإيرانيين وقف تخصيب اليورانيوم كخطوة أولى.