المملكة السعودية تسجل 334 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 373702 حالة.

