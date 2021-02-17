اخبار العالم

المملكة السعودية تسجل 334 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 334 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس ليصبح الإجمالي 373702 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة ولله الحمد.

 

وأكدت تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا