- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 334 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 373702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة ولله الحمد.
وأكدت تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.