الأمين العام للجامعة العربية يُحذر من مغبة التصعيد الحوثي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مغبة تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة مأرب..محملاً المليشيا الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع اليمنيين وإطالة معاناة الملايين جراء استمرار الصراع.



وأكد ابو الغيط في بيان له، اليوم، أن مليشيا الحوثي استفادت من تغيرات معينة على الساحة الدولية، وتسعى لتحقيق مكاسب سياسية عبر تصعيد عسكري يستهدف مناطق مأهولة بالسكان..مُشيرًا إلى أن هذا التصعيد الخطير يجعل استئناف العملية السياسية أصعب وأبعد منالاً.

وشدد الامين العام للجامعة العربية، على أن الحل السياسي يقتضي ابتداءً وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية..داعيًا مليشيا الحوثي إلى الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار على الجبهات كافة، بما في ذلك وقف الهجمات التي ما زال يُباشرها ضد أهداف على أراضي المملكة العربية السعودية.

وجدد أبو الغيط، تأكيده أن قوات التحالف العربي أظهرت الالتزام والمسؤولية اللازمين حيال خفض التصعيد..مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُشكل مصدر قلق كبير للجامعة العربية.