شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 8 وفيات و1432 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1432 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزيرة في بيان صحافي، إن قطاع غزة سجل 153 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 193376 تعافى منهم 179194 وتوفي 2147.