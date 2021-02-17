شكرا لقرائتكم خبر عن دراغي يدعو إلى إعادة بناء إيطاليا ضمن «أوروبا القوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي، إلى إعادة بناء البلاد، التي تضررت بشدة من جراء أزمة صحية واقتصادية، جراء وباء كورونا، ضمن «اتحاد أوروبي أكثر تكاملاً وقوة».

وقال دراغي، في خطابه أمام مجلس الشيوخ قبيل التصويت على الثقة بحكومته الأربعاء، إن «الفكرة الأولى التي أود مشاطرتها لطلب ثقتكم تتعلق بالواجب الرئيسي الذي ندعو إليه جميعاً، وأنا أولاً»، وهو «المسؤولية الوطنية، مكافحة الوباء بجميع الوسائل وصون حياة مواطنينا، خندق نقاتل فيه الفيروس معاً، عدو الجميع».

وأضاف «قبل أن أوضح برنامجي، أود أن أتحدث عن فكرة أخرى، مشتركة وداعمة لكل من يعانون آثار الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء، أولئك الذين يزاولون الأعمال الأكثر تضرراً أو توقفوا لأسباب صحية».

وأردف رئيس الحكومة: «نحن نعرف أسبابهم، وإننا ندرك تضحياتهم الهائلة ونشكرهم. نحن ملتزمون بفعل كل شيء حتى يتمكنوا، في أقصر وقت ممكن، من الاعتراف لهم بحقوقهم، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية لمهنهم».

واختار دراجي 23 وزيراً من مختلف الأطياف السياسية، فضلاً عن عدد من التكنوقراط الرئيسيين، وذلك بهدف توحيد إيطاليا في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة. كما يعرف بأنه مدافع قوي عن الاتحاد الأوروبي.

وعُرف عن دراغي قوله، في الماضي، إنه مستعد للقيام «بكل ما يلزم» لإنقاذ منطقة اليورو في ذروة أزمة الديون عام 2010. وعلى الرغم من عدم امتلاكه خلفية سياسية تذكر، فإنه يعتمد على سنوات الخبرة التي اكتسبها في الخدمة المدنية في إيطاليا، إضافة إلى مسيرته المهنية المصرفية»