شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليون فلسطيني يقترعون في أول انتخابات منذ 15 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله (الضفة الغربية) - رويترز

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الأربعاء، إنها انتهت من تسجيل 2.6 مليون مواطن ممن لهم حق الاقتراع في أول انتخابات عامة منذ 15 عاماً.

وأضافت اللجنة على موقعها الرسمي أنه بهذا يكون 93.3 في المئة «من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن قد سُجلوا للمشاركة في الانتخابات».

وتابعت أن «هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيراً على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن عملية التسجيل جرت «دون أي مشاكل تذكر».

ويستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات البرلمانية في 22 مايو/أيار القادم بموجب مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس.

وذكرت اللجنة أنها ستفتح في 20 مارس/آذار باب الترشح لهذه الانتخابات التي ستكون وللمرة الأولى بموجب التمثيل النسبي الكامل من خلال الترشح عبر قوائم انتخابية.

ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني لمن بلغ 18 عاماً خلال الانتخابات الحق في المشاركة بعملية الاقتراع، بشرط أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين، وحدد عمر المرشحين لعضوية البرلمان بعمر 28 عاماً فأكثر.