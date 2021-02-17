شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الإعلامي والفنان المسرحي عبد العزيز نجم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى إعلاميون إماراتيون ومسرحيون، الإعلامي والفنان المسرحي الكفيف عبد العزيز نجم، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

عشق نجم العمل المسرحي والإنشاد، وشارك في عدد من المسرحيات، أبرزها «سفر العميان»، وأنشأ فريقا تطوعياً إعلامياً، وعمل في اللجنة الإعلامية لنادي الشارقة الرياضي، ومذيعاً في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وهو صاحب مقولة «المعاق هو الذي لم ينجز في المجتمع».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيرته العطرة، ووصف النجوم رحيله بالخسارة الكبيرة للوسط الإعلامي والفني.