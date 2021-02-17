شكرا لقرائتكم خبر عن خريجة من «أمريكية الشارقة» تؤسس مشروعاً ناشئاً للكتب المستعملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

سمية أنور، خريجة الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتعمل مساعدة أستاذ في كلية إدارة الأعمال فيها، فكرت في بدء مشروع صغير، لبيع الكتب المستعملة وشرائها، لتشجيع الأطفال على القراءة.

وتقول «بصفتنا أمهات وآباء، نريد أن يقرأ أطفالنا أكثر. ولكن الكتب باهظة الثمن أحياناً وغالباً ما يحتاج الأطفال إلى كتب جديدة كلما كبروا. وهو ما جعلني وشريكتي في المشروع، غريس كريم، ندرك وجود فجوة في السوق. لذلك قررنا عبر هذا المشروع سد هذه الفجوة، وتقديم الكتب بأسعار معقولة للناس».

وضعت أنور وكريم خطة، وشاركتا في مسابقة المشاريع الناشئة التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» في الشارقة في عام 2019، وفازتا بمنحة لتأسيس المشروع الذي أطلقتا عليه اسم «بوك إندز» (مساند الكتب).

تقول أنور: «بوك إندز» سوق افتراضي لبيع الكتب المستعملة وشرائها. يمكن للعملاء تصفح موقعنا الإلكتروني وشراء الكتب. أما بالنسبة للمهتمين ببيع كتبهم، فيمكنهم الانضمام إلينا بصفة بائع. لقد بعنا أكثر من 15 آلف كتاب حتى الآن. كما أن مستودعنا يحتوي على 7 آلاف كتاب بسبع لغات، تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

وحاز المشروع منذ إنشائه على ثلاث منح، هي جائزة مركز الشارقة لريادة الأعمال – «شراع» في عام 2019، ومنحتان عام 2020 من إحدى الحملات التي ينظمها بنك الشارقة، ومن شراع و«الهلال للمشاريع الناشئة» لمساعدة المشاريع الناشئة في ظل الجائحة.

تقول أنور «أنا أدرس في الجامعة الأمريكية في الشارقة، منذ 11 عاماً. وأنا الآن عضو في الهيئة التدريسية المساعدة. هذه الجامعة أصبحت مثل موطني. أتذكر كيف دخلت أول حصة لي في الجامعة في عام 1999، كانت حصة مادة اقتصاد، وها أنا اليوم كأنني لم أغادر قط. لقد تعلمت من أساتذة مميزين، ومن الجيد رد الجميل».